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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с конгрессменами США: говорили о защите Украины

Зеленский встретился с конгрессменами США: говорили о защите Украины

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 09:40  •  22238 просмотра

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Президент Украины встретился с делегацией Палаты представителей США. Обсудили противовоздушную оборону и пути достижения справедливого мира в Украине.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, на которой обсудили способы скорейшего достижения справедливого мира в Украине, в частности противовоздушную оборону. Об этом Президент сообщил в соцсетях, передает УНН.

Встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Говорили о защите нашего государства и наших ценностей от российского террора. Ключевые акценты - это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну. Делаем все, чтобы как можно быстрее достичь справедливого мира. Благодарен за поддержку всем в Америке, кто ценит свободу и независимость так же, как и мы в Украине

- написал Зеленский.

Україна не повідомляла США про можливий наступ у курській області рф - Держдеп7 августа 2024, 18:25 • 96180 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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