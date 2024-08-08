Зеленский встретился с конгрессменами США: говорили о защите Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, на которой обсудили способы скорейшего достижения справедливого мира в Украине, в частности противовоздушную оборону. Об этом Президент сообщил в соцсетях, передает УНН.

Встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Говорили о защите нашего государства и наших ценностей от российского террора. Ключевые акценты - это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну. Делаем все, чтобы как можно быстрее достичь справедливого мира. Благодарен за поддержку всем в Америке, кто ценит свободу и независимость так же, как и мы в Украине