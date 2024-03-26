Зеленский встретился с делегацией парламента Эстонии: говорили о соглашении по безопасности и использовании замороженных российских активов

Президент Украины встретился с делегацией парламента Эстонии во главе со спикером Лаури Хуссаром. Говорили о подготовке двустороннего соглашения по безопасности, и об использовании российских замороженных активов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, пишет УНН.

Этот визит является важным сигналом поддержки нашего государства. Обсудили дальнейшую помощь Украине со стороны Эстонии и других партнеров, прогресс в подготовке двустороннего соглашения по безопасности. Отдельно говорили и об использовании российских замороженных активов в пользу защиты и восстановления жизни в Украине. Ценим поддержку Эстонии с первого дня полномасштабной войны. - написал Зеленский в телеграм.

Детали

Владимир Зеленский особо приветствовал инициативу Эстонии относительно единого взноса партнеров в размере 0,25% ВВП на военную помощь Украине.

Также обсуждались вопросы дальнейшей всесторонней поддержки нашей страны со стороны Эстонии и других партнеров в войне с российским агрессором.

Отдельное внимание стороны уделили теме использования замороженных российских активов в пользу Украины. Для Украины важно, что Эстония работает над направлением российских активов в пользу защиты и восстановления жизни в Украине. В частности, парламент Эстонии в первом чтении принял соответствующий законопроект.

Собеседники обсудили и прогресс в подготовке двустороннего соглашения по безопасности во исполнение Совместной декларации G7.

Шмыгаль обсудил со спикером парламента Эстонии помощь Украине и конфискацию российских активов