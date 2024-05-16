Зеленский ветировал закон, который позволил бы увольнять работников за замалчивание о связях в оккупации

Президент Украины Владимир Зеленский не стал подписывать закон, который позволял бы увольнять за неуведомление о связях работника с людьми в России или на оккупированных территориях. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Речь идет о законопроекте № 7731, который предоставлял работодателям дополнительные основания уволить работника, в частности за несообщение о контактах с людьми на оккупированных территориях.

Отмечается, что документ был возвращен с предложениями президента Украины и уже передан на рассмотрение профильного Комитета.

Дополнение

Как сообщал УНН, Рада приняла соответствующий закон 25 апреля. В парламенте отметили, что он направлен против коллаборационистов, которые работают на предприятиях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и/или на объектах критической инфраструктуры - например, на атомных электростанциях.

Согласно документу работодатели должны были бы получить возможность расторгнуть трудовой договор с работником, в случае если тот не выполняет правил "правил поведения на предприятии, в учреждении, организации".

Кроме того, стратегически важные госорганизации смогли бы отстранить работника от работы в случае проведения служебной проверки.

В то же время чтобы защитить работников от безосновательного увольнения, депутаты установили, что расторжение трудового договора по вышеупомянутым основаниям может быть проведено только с предварительного согласия выборного органа (профсоюзного представителя), кроме ряда случаев.

С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене