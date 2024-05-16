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Зеленський ветував закон, який дозволив би звільняти працівників за замовчування про зв’язки в окупації

Зеленський ветував закон, який дозволив би звільняти працівників за замовчування про зв’язки в окупації

Київ • УНН

 • 20540 перегляди

Президент України Володимир Зеленський не підписав закон, що дозволяє звільняти працівників за неповідомлення про контакти з людьми на окупованих територіях, повернувши його з пропозиціями.

Президент України Володимир Зеленський не став підписувати закон, який дозволяв би звільняти за неповідомлення про зв’язки працівника з людьми у росії чи на окупованих територіях. Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі 

Йдеться про законопроєкт № 7731, що надавав роботодавцям додаткові підстави звільнити працівника, зокрема за неповідомлення про контакти з людьми на окупованих територіях.

Зазначається, що документ було повернути з пропозиціями президента України та вже передано на розгляд профільного Комітету. 

Доповнення

Як повідомляв УНН, Рада ухвалила відповідний закон 25 квітня. У парламенті зазначили, що він направлений проти колаборантів, які працюють на підприємствах, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України та/або на об’єктах критичної інфраструктури — наприклад, на атомних електростанціях.  

Згідно з документом роботодавці мали б отримати змогу розірвати трудовий договір з працівником, у разі якщо той не виконує правил "правил поведінки на підприємстві, в установі, організації". 

Окрім того, стратегічно важливі держорганізації змогли б відсторонити працівника від роботи у випадку проведення службової перевірки.

Водночас щоб захистити працівників від безпідставного звільнення, депутати встановили, що розірвання трудового договору з вищезазначених підстав може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), крім низки випадків.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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