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Зеленский: в прошлом 2023 году Украина получила 156 оборонных пакетов поддержки в прошлом году

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 22:57  •  11386 просмотра

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В своем новогоднем обращении президент Зеленский заявил, что Украина получила 156 оборонных пакетов в 2023 году, и отметил украинскую устойчивость.

У 2023 году страны партнеры передали Украине 156 оборонных пакетов поддержки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время новогоднего поздравления с Новым 2024 годом во время новогоднего поздравления с Новым 2024 годом, передает УНН.

В этом году украинцы доказывали: мы сильнее лжи, мы сильнее ИПСО. Сильнее отчаяния, раздора, уныния. Сохраняя международную поддержку Украины. Приумножая ее. Открывая новые направления, новые перспективы для Украины. Проведя только за этот год 120 встреч на уровне лидеров, которые принесли нам 156 только оборонных пакетов поддержки. В который раз доказывая: украинцы сильнее любых интриг,

- сказал Владимир Зеленский.

Детали

По словам президента, граждане Украины в очередной раз доказали, что они сильнее за любые интриги, за все попытки ослабить мировую солидарность и Он отметил, что поддержка Украины, несмотря ни на что, только возросла.

Поздравление президента: украинцы сильнее холода и тьмы, интриг, лжи, украинцы сильнее вместе31 декабрь 2023, 21:58 • 17983 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Политика
Зеленський: в минулому 2023 році Україна отримала 156 оборонних пакетів підтримки
Zelensky: Ukraine received 156 defense support packages in 2023
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Зеленский: в прошлом 2023 году Украина получила 156 оборонных пакетов поддержки в прошлом году

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