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"Говорил с Орбаном максимально откровенно" — Зеленский

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 00:25  •  4004 просмотра

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Зеленский откровенно говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном на инаугурации президента Аргентины, отметив четкость их дискуссий по европейским делам. Он также высоко ценит украинское наследие, которое хранит аргентинская община. Планируется, что 11 декабря Зеленский начнет рабочий визит в США.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что говорил "максимально откровенно" с премьером Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины. Об этом он заявил в ночном видеообращении, передает УНН.

На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном максимально откровенно. И понятно, что о наших европейских делах

сказал Зеленский.

Дополнение

Также Зеленский сообщил, что встретился с украинской общиной в Аргентине - с теми украинцами, чьи корни там уходят в глубину в десятки и десятки лет.

Благодарен за сохранение нашей, украинской культуры, нашей идентичности, нашего языка. Я благодарен за то, что связь с Украиной сохраняется несмотря на географию, несмотря на любые невзгоды

 добавил глава государства.

Добавим 

В Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский 11 декабря начнет рабочий визит в США. Глава украинского государства встретится с президентом США Джо Байденом, проведет ряд встреч и переговоров.

Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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"Говорив з Орбаном максимально відверто" — Зеленський
"I spoke with Orban as frankly as possible" — Zelenskyi
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"Говорил с Орбаном максимально откровенно" — Зеленский

Зеленский откровенно говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном на инаугурации президента Аргентины, отметив четкость их дискуссий по европейским делам. Он также высоко ценит украинское наследие, которое хранит аргентинская община. Планируется, что 11 декабря Зеленский начнет рабочий визит в США.

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