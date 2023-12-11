"Говорил с Орбаном максимально откровенно" — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что говорил "максимально откровенно" с премьером Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины. Об этом он заявил в ночном видеообращении, передает УНН.

На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном максимально откровенно. И понятно, что о наших европейских делах

сказал Зеленский.

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Также Зеленский сообщил, что встретился с украинской общиной в Аргентине - с теми украинцами, чьи корни там уходят в глубину в десятки и десятки лет.

Благодарен за сохранение нашей, украинской культуры, нашей идентичности, нашего языка. Я благодарен за то, что связь с Украиной сохраняется несмотря на географию, несмотря на любые невзгоды

добавил глава государства.

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В Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский 11 декабря начнет рабочий визит в США. Глава украинского государства встретится с президентом США Джо Байденом, проведет ряд встреч и переговоров.

Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году.