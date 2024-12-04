Зеленский уволил Ташеву с должности своего представителя в Крыму
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Тамилы Ташевой с должности постоянного представителя президента в Крыму.
Владимир Зеленский уволил Тамилу Ташеву с должности постоянного представителя Президента в Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ главы государства.
"Уволить Ташеву Тамилу Равильевну с должности Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым в соответствии с поданным ею заявлением", - говорится в указе Президента от 4 декабря.
Дополнение
Ранее Центральная избирательная комиссия признала Тамилу Ташеву избранной народным депутатом Украины - после отказа от мандата Ивана Примаченко. Ташева была следующей по очереди кандидатом в списке партии "Голос" под номером 26.
Ташева - украинский и крымскотатарский государственный и общественный деятель, правозащитница. Соучредитель ОО "КрымSOS".
Она работала заместителем постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым с 25 октября 2019 года. С 25 апреля 2022 года была постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым.