Зеленский: Украина впервые приближается к возможности производства ракет для Patriot
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина впервые приближается к возможности производства ракет для Patriot. В случае договоренности с США Украина станет третьим государством в истории с такой возможностью.
Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые приближается к возможности производства ракет для систем Patriot. По его словам, в случае достижения соответствующей договоренности с США, Украина станет третьим государством в истории, которое будет иметь такую возможность. Об этом президент Украины сообщил во время речи ко Дню Украинской Государственности, передает УНН.
Детали
Владимир Зеленский сообщил, что Украина впервые приближается к возможности производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
Украина впервые приближается к возможности производства ракет для Patriot и может стать третьим государством в истории, которое будет иметь эту договоренность и эту привилегию. Я хочу поблагодарить президента Америки за политическое решение, которое уже является историческим и которое поможет сохранить жизни тысяч людей в Украине. И очень важно, чтобы на этом пути у наших сторон, у наших команд все получилось и ракеты для Patriot с маркировкой "Made in Ukraine" как можно скорее стали реальностью
Напомним
Президент Владимир Зеленский на заседании "Коалиции желающих" призвал предоставить Украине на зиму пакет помощи, в котором будет 300 ракет для Patriot.