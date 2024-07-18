Президент Зеленский заявил о стремлении Украины способствовать безопасности в Европе и укреплению ее коллективной силы. Он поблагодарил за поддержку на пути в НАТО, хотя дата вступления еще не определена.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится способствовать улучшению безопасности в Европе и укреплению ее коллективной силы. Об этом он заявил во время инаугурационной пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества, передает корреспондент УНН.
Все, что способствует коллективной силе - приближает мир... Обстоятельства сейчас очень сложные, ЕС может придерживаться своих обещаний и давать Украине моральную мощь. Люди, которые борются за Украину и за Европу, должны чувствовать, что Европа становится к ним ближе
Он поблагодарил за поддержку Украины на пути в НАТО, хотя ее членство по дате пока не определено.
Мы хотим способствовать улучшению безопасности в Европе и мы понимаем, что членство Украины в ЕС и НАТО будет необратимым
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до завершения войны, подчеркивая, что вопрос членства будет решен после ее окончания.