Те, кого Россия услышит, - это США, страны G7 и Европа - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Киев возлагает надежды на западных союзников для прекращения террора РФ. Он подчеркнул необходимость давления на энергоресурсы и финансовую систему агрессора.
Партнеры Украины должны давить на россию, чтобы террор государства-агрессора прекратился. Об этом в контексте ударов по Сумам, Запорожью и Харькову заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
По его словам, Киев возлагает большие надежды на западных союзников в противостоянии рф.
Те, кого россия услышит, — это точно Соединенные Штаты, это другие страны Большой семерки и Большой двадцатки и это Европа. Надо помнить, что у Европы есть инструменты давления на этого агрессора. И это прежде всего давление на его энергоресурсы, нефтяной флот, финансовую систему
Зеленский добавил, что "это нужно использовать, и нужно делать шаги для усиления нашей защиты, прежде всего ПВО".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где состоялся разговор с производителями оружия - что нужно от государства, чтобы максимально увеличить все типы украинских возможностей и обеспечить глубокие форматы давления на россию.
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