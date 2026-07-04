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Те, кого Россия услышит, - это США, страны G7 и Европа - Зеленский

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Киев возлагает надежды на западных союзников для прекращения террора РФ. Он подчеркнул необходимость давления на энергоресурсы и финансовую систему агрессора.

Те, кого Россия услышит, - это США, страны G7 и Европа - Зеленский

Партнеры Украины должны давить на россию, чтобы террор государства-агрессора прекратился. Об этом в контексте ударов по Сумам, Запорожью и Харькову заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Киев возлагает большие надежды на западных союзников в противостоянии рф.

Те, кого россия услышит, — это точно Соединенные Штаты, это другие страны Большой семерки и Большой двадцатки и это Европа. Надо помнить, что у Европы есть инструменты давления на этого агрессора. И это прежде всего давление на его энергоресурсы, нефтяной флот, финансовую систему

- отметил глава государства.

Зеленский добавил, что "это нужно использовать, и нужно делать шаги для усиления нашей защиты, прежде всего ПВО".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где состоялся разговор с производителями оружия - что нужно от государства, чтобы максимально увеличить все типы украинских возможностей и обеспечить глубокие форматы давления на россию.

Невозможно защищаться без ракет для Patriot: Зеленский обсудил со Стуббом усиление антибаллистической защиты Украины02.07.26, 20:44 • 8048 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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