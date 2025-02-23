Зеленский: США считают прекращение огня завершением войны

Соединенные Штаты считают прекращение огня возможным завершением войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Детали

Они считают, что ceasefire - это и будет завершение войны - заявил Зеленский.

«Прежде всего, Соединенные Штаты, это правда, они хотят прекращения военных действий. И я считаю, что в их пространстве, в котором они находятся, они считают, что это окончание войны. И я даже уверен, что они считают, что это действительно большой успех и что путин не рискнет идти снова».

Напомним

Президент Зеленский заявил о намерениях США завершить горячую фазу войны в Украине до конца 2025 года. По его словам, это является целью США, но для достижения цели необходима их активная помощь Украине.