Зеленский: США считают прекращение огня завершением войны

ukenru
Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
15:47 • 27052 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"
14:41 • 69205 просмотра

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
13:34 • 74756 просмотра

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
13:13 • 81135 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
13:10 • 69248 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

Эксклюзив
Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
13:00 • 59230 просмотра

Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР

Эксклюзив
Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно
12:42 • 49363 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля
12:17 • 53851 просмотра

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

Эксклюзив
Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться
11:34 • 56393 просмотра

Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться

Германия голосует на досрочных выборах: четыре кандидата соревнуются за власть
23 февраля, 08:00 • 72379 просмотра

Германия голосует на досрочных выборах: четыре кандидата соревнуются за власть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне

В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне

23 февраля, 07:45 • 71024 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об активизации вражеской авиации на юго-востоке

Воздушные Силы предупреждают об активизации вражеской авиации на юго-востоке

23 февраля, 08:34 • 31683 просмотра
Дуда: Украина не переживет этой войны без американской поддержки

Дуда: Украина не переживет этой войны без американской поддержки

23 февраля, 08:48 • 53328 просмотра
"Энергоатом" готовится к строительству двух новых энергоблоков по технологии Westinghouse

"Энергоатом" готовится к строительству двух новых энергоблоков по технологии Westinghouse

23 февраля, 08:57 • 56132 просмотра
США выделили $183 млрд поддержки для Украины, из них $65,9 млрд - на военную помощь

США выделили $183 млрд поддержки для Украины, из них $65,9 млрд - на военную помощь

23 февраля, 09:16 • 45497 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 169374 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 177307 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 154016 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 176929 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 173380 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 137043 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 121593 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 132113 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 170318 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 143387 просмотра
Актуальное
Зеленский: США считают прекращение огня завершением войны

Зеленский: США считают прекращение огня завершением войны

Киев  •  УНН

 • 1564 просмотра

Read in English

Президент Зеленский заявил, что США считают прекращение огня возможным завершением войны в Украине. США планируют завершить горячую фазу конфликта до конца 2025 года, но для этого нужна их активная поддержка.

Соединенные Штаты считают прекращение огня возможным завершением войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Детали

Они считают, что ceasefire - это и будет завершение войны

- заявил Зеленский.

«Прежде всего, Соединенные Штаты, это правда, они хотят прекращения военных действий. И я считаю, что в их пространстве, в котором они находятся, они считают, что это окончание войны. И я даже уверен, что они считают, что это действительно большой успех и что путин не рискнет идти снова».

Напомним

Президент Зеленский заявил о намерениях США завершить горячую фазу войны в Украине до конца 2025 года. По его словам, это является целью США, но для достижения цели необходима их активная помощь Украине.

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы