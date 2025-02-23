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15 березня, 19:03 • 127744 перегляди

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Зеленський: США вважають припинення вогню завершенням війни

Зеленський: США вважають припинення вогню завершенням війни

Київ • УНН

 • 20294 перегляди

Президент Зеленський заявив, що США вважають припинення вогню можливим завершенням війни в Україні. США планують завершити гарячу фазу конфлікту до кінця 2025 року, але для цього потрібна їхня активна підтримка.

Сполучені Штати вважають припинення вогню за можливе завершення війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

Вони вважають, що ceasefire - це і буде завершення війни

- заявив Зеленський.

"Передусім, Сполучені Штати, це правда, вони хочуть припинення воєнних дій. І я вважаю, що в їх просторі, в якому вони знаходяться, вони вважають, що це закінчення війни. І я навіть впевнений, що вони вважають, що це дійсно великий успіх і що путін не ризикне іти знову".

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив про наміри США завершити гарячу фазу війни в Україні до кінця 2025 року. За його словами, це є метою США, але для досягнення цілі необхідна їхня активна допомога Україні.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Політика
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