Зеленський: США вважають припинення вогню завершенням війни
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що США вважають припинення вогню можливим завершенням війни в Україні. США планують завершити гарячу фазу конфлікту до кінця 2025 року, але для цього потрібна їхня активна підтримка.
Сполучені Штати вважають припинення вогню за можливе завершення війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.
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Вони вважають, що ceasefire - це і буде завершення війни
"Передусім, Сполучені Штати, це правда, вони хочуть припинення воєнних дій. І я вважаю, що в їх просторі, в якому вони знаходяться, вони вважають, що це закінчення війни. І я навіть впевнений, що вони вважають, що це дійсно великий успіх і що путін не ризикне іти знову".
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив про наміри США завершити гарячу фазу війни в Україні до кінця 2025 року. За його словами, це є метою США, але для досягнення цілі необхідна їхня активна допомога Україні.