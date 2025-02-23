Зеленський: США вважають припинення вогню завершенням війни

Сполучені Штати вважають припинення вогню за можливе завершення війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

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Вони вважають, що ceasefire - це і буде завершення війни - заявив Зеленський.

"Передусім, Сполучені Штати, це правда, вони хочуть припинення воєнних дій. І я вважаю, що в їх просторі, в якому вони знаходяться, вони вважають, що це закінчення війни. І я навіть впевнений, що вони вважають, що це дійсно великий успіх і що путін не ризикне іти знову".

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив про наміри США завершити гарячу фазу війни в Україні до кінця 2025 року. За його словами, це є метою США, але для досягнення цілі необхідна їхня активна допомога Україні.