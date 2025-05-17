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Зеленский: российская делегация в Стамбуле была слабой, без более сильных санкций в рф не будут искать реальной дипломатии

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Президент Украины подчеркнул, что для реальной дипломатии и завершения войны необходимы сильные санкции против россии. Он отметил слабость российской делегации в Стамбуле.

Зеленский: российская делегация в Стамбуле была слабой, без более сильных санкций в рф не будут искать реальной дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сильных санкций против россии для реальной дипломатии. Он отметил слабость российской делегации в Стамбуле и призвал к конкретным шагам для завершения войны, пишет УНН.

Детали

"Надо давить на россию, чтобы убийства прекратились. Без более сильных санкций, без более сильного давления на россию там не будут искать реальной дипломатии. Вчера в Стамбуле все увидели слабую и неподготовленную российскую делегацию без существенных полномочий. Это должно измениться. Нужны реальные шаги для завершения войны. Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против россии. Дипломатия должна заработать. Я благодарю всех в мире, кто действительно помогает – не словами, а силой. Мир нужен", – отметил Зеленский после смертоносной атаки рф на гражданский автобус.

Сибига подвел итоги встречи в Стамбуле: план путина потерпел поражение17.05.25, 02:08 • 31755 просмотров

Юлия Шрамко

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