Зеленский: российская делегация в Стамбуле была слабой, без более сильных санкций в рф не будут искать реальной дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сильных санкций против россии для реальной дипломатии. Он отметил слабость российской делегации в Стамбуле и призвал к конкретным шагам для завершения войны, пишет УНН.

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"Надо давить на россию, чтобы убийства прекратились. Без более сильных санкций, без более сильного давления на россию там не будут искать реальной дипломатии. Вчера в Стамбуле все увидели слабую и неподготовленную российскую делегацию без существенных полномочий. Это должно измениться. Нужны реальные шаги для завершения войны. Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против россии. Дипломатия должна заработать. Я благодарю всех в мире, кто действительно помогает – не словами, а силой. Мир нужен", – отметил Зеленский после смертоносной атаки рф на гражданский автобус.

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