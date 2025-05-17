Зеленський: російська делегація у Стамбулі була слабка, без сильніших санкцій у рф не шукатимуть реальної дипломатії

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності сильних санкцій проти росії для реальної дипломатії. Він відзначив слабкість російської делегації в Стамбулі та закликав до конкретних кроків для завершення війни, пише УНН.

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"Треба тиснути на росію, щоб убивства припинились. Без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на росію там не шукатимуть реальної дипломатії. Вчора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитись. Потрібні реальні кроки для завершення війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти росії. Дипломатія повинна запрацювати. Я дякую всім у світі, хто дійсно допомагає – не словами, а силою. Мир потрібен", – зазначив Зеленський після смертоносної атаки рф на цивільний автобус.

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