Зеленский провел Ставку в Запорожье: речь шла о ПВО и стабилизации фронта
Киев • УНН
Президент провел заседание Ставки по ПВО и стабилизации фронта в Запорожской области. Также Зеленский осмотрел технику в дивизионе 27-й реактивной артиллерийской бригады.
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки в Запорожье. Речь шла о ПВО, стабилизации фронта, достижении основных задач по безопасности, передает УНН.
«Запорожье - ситуация с безопасностью, защита неба. Я провел заседание Ставки сегодня. И именно здесь, прежде всего по ПВО. Стабилизация фронта, достижение наших основных задач по безопасности. Нам нужен настоящий мир, а значит, мы должны быть действительно сильными именно для этого. И должны делать все, чтобы каждый день приближал нас к миру», - сообщил Зеленский в видеообращении.
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил один из дивизионов 27-й реактивной артиллерийской бригады имени Петра Калнышевского, осмотрел технику.