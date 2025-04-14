Зеленский провел Ставку: обсудили формирование корпусной системы
Киев • УНН
Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где обсудили формирование корпусной системы в Вооруженных Силах Украины. Также речь шла о комплектации бригад и обеспечении их необходимым.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где речь шла о формировании корпусной системы в ВСУ, передает УНН.
Сегодня я провел Ставку: мы продолжаем развитие нашей армии – формирование корпусной системы. Были соответствующие доклады
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где речь шла о комплектации бригад и обеспечении всем необходимым.
Зеленский провел Ставку по комплектации бригад и обеспечению01.04.25, 22:34 • 9645 просмотров