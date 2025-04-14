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Зеленский провел Ставку: обсудили формирование корпусной системы

Киев • УНН

 • 9220 просмотра

Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где обсудили формирование корпусной системы в Вооруженных Силах Украины. Также речь шла о комплектации бригад и обеспечении их необходимым.

Зеленский провел Ставку: обсудили формирование корпусной системы

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где речь шла о формировании корпусной системы в ВСУ, передает УНН.

Сегодня я провел Ставку: мы продолжаем развитие нашей армии – формирование корпусной системы. Были соответствующие доклады 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где речь шла о комплектации бригад и обеспечении всем необходимым. 

Зеленский провел Ставку по комплектации бригад и обеспечению01.04.25, 22:34 • 9645 просмотров

Антонина Туманова

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