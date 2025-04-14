Зеленский провел Ставку: обсудили формирование корпусной системы

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где речь шла о формировании корпусной системы в ВСУ, передает УНН.

Сегодня я провел Ставку: мы продолжаем развитие нашей армии – формирование корпусной системы. Были соответствующие доклады