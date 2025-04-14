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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

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Financial Times

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The Guardian

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Зеленський провів Ставку: обговорили формування корпусної системи

Київ • УНН

 • 9170 перегляди

Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили формування корпусної системи в Збройних Силах України. Також йшлося про комплектацію бригад та забезпечення їх необхідним.

Зеленський провів Ставку: обговорили формування корпусної системи

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де йшлося про формування корпусної системи у ЗСУ, передає УНН.

Сьогодні я провів Ставку: ми продовжуємо розвиток нашої армії – формування корпусної системи. Були відповідні доповіді 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де йшлося про комплектацію бригад та забезпечення всім необхідним. 

Зеленський провів Ставку щодо комплектації бригад та забезпечення01.04.25, 22:34 • 9645 переглядiв

Антоніна Туманова

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