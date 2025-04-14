Зеленський провів Ставку: обговорили формування корпусної системи

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де йшлося про формування корпусної системи у ЗСУ, передає УНН.

Сьогодні я провів Ставку: ми продовжуємо розвиток нашої армії – формування корпусної системи. Були відповідні доповіді - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де йшлося про комплектацію бригад та забезпечення всім необхідним.

Зеленський провів Ставку щодо комплектації бригад та забезпечення