Зеленський провів Ставку: обговорили формування корпусної системи
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили формування корпусної системи в Збройних Силах України. Також йшлося про комплектацію бригад та забезпечення їх необхідним.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де йшлося про формування корпусної системи у ЗСУ, передає УНН.
Сьогодні я провів Ставку: ми продовжуємо розвиток нашої армії – формування корпусної системи. Були відповідні доповіді
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де йшлося про комплектацію бригад та забезпечення всім необхідним.
Зеленський провів Ставку щодо комплектації бригад та забезпечення01.04.25, 22:34 • 9645 переглядiв