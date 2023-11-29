Зеленский провел совещание по ликвидации последствий непогоды: поручил ускорить работы по восстановлению электричества

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить работы по восстановлению электроснабжения после непогоды и увеличить количество ремонтных бригад и техники. Об этом он сказал на совещании по ликвидации последствий непогоды, сообщает УНН.

Совещание по ликвидации последствий непогоды в Одесской, Николаевской, Николаевской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черкасской областях. Спасатели, коммунальщики, полицейские и нацгвардейцы - все присоединились к ликвидации. Оказана помощь водителям и пассажирам автомобилей, которые застряли на дорогах - написал Зеленский в Telegram.

По его словам, продолжается ремонт котельной в Одессе. ОВА поможет городу в этом.

Зеленский на совещании поручил ускорить работы по восстановлению электроснабжения и увеличить количество ремонтных бригад и техники. техники.

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По состоянию на утро среды в результате снегопада и сильного ветра в Украине погибли уже 12 человек. Еще 23 человека пострадали, среди них есть дети. них есть дети.