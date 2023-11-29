Зеленский провел совещание по ликвидации последствий непогоды: поручил ускорить работы по восстановлению электричества

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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  153290 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
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В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

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Заместитель председателя Федерации профсоюзов предстанет перед судом за незаконную продажу государственного санатория в Киеве по цене, значительно ниже его оценочной стоимости - более 138 миллионов гривен.

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Россия активно расселяет мигрантов из Центральной Азии на оккупированных территориях Украины с целью изменения демографического баланса, планируя их дальнейшую мобилизацию. Это переселение ухудшило местную криминогенную ситуацию и способствовало созданию этнических преступных группировок.

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Михаил Подоляк утверждает, что россия не пойдет на настоящие мирные переговоры, пока не потерпит серьезное поражение, и что любые нынешние разговоры о переговорах - это тактика избежания ответственности за свои действия в Украине.

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Детский фонд ООН передал Украине более 200 тысяч доз "омикронспецифической" вакцины против COVID-19

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россия накопила около 900 ракет накануне зимы, что вдвое меньше, чем в прошлом году, сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

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