Зеленский продлил санкции против российских бизнесменов и ввел новые ограничения для военной и нефтяной сфер

Президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции против российских бизнесменов и ввел новые ограничения в отношении военной промышленности и нефтяного сектора рф. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Подписал сегодня несколько новых санкционных решений, это разные направления наших санкций. Первое – продление санкций, у которых истекал срок. Это касается российских предпринимателей и их связей с путинской системой. Второй указ – российская военная промышленность, а именно – производители беспилотников, комплектующих. Третий указ – наши санкции против лиц и против компаний, связанных с российским нефтяным сектором - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что "мы продолжаем нашу комплексную политику давления на Россию. Мы будем это и в дальнейшем координировать с нашими партнерами".

По его словам, уже сейчас многие украинские наработки идут в основу санкций партнеров Украины. "Рассчитываем на синхронизацию наших санкций с партнерами. Также ожидаем новые санкции Европейского Союза – 19-й пакет – и соответствующие шаги Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

Президент добавил, что россия игнорирует или отвергает буквально каждую возможность, которая позволила бы закончить эту войну и гарантировать безопасность.

"путин хочет воевать, и воевать именно так – террористическими методами, подлыми методами. россия должна почувствовать ответы на это. Европа, Америка, G7, G20 имеют силу, чтобы разобраться с любым террористом. Это будет", - резюмировал Зеленский.

Напомним

3 октября Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые санкционные решения, в частности против компаний и лиц, работающих на российскую оборонную промышленность. Украина объединит свои санкции с международными партнерами для усиления давления на Россию.