Зеленский призвал давить на союзников для снятия ограничений на удары дальнобойным оружием

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый из украинских друзей, кто может побудить союзников снять ограничения для Украины на применение дальнобойного оружия реально может приблизить общую победу. Об этом Зеленский заявил во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, передает УНН.

Детали

Сегодня я уже говорил о том, что произошло первое применение нашего дальнобойного оружия. Мы готовим еще определенные мощные решения, требуем не меньшей решимости от партнеров в этих вопросах. Каждый из наших друзей, кто может побудить союзников снять ограничения для Украины на применение дальнобойного оружия реально может приблизить нашу общую победу - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые украинские вооруженные решения, в том числе и ракета "Паляниця" - это реальный способ действовать пока некоторые из партнеров, к сожалению, "тормозят" с решениями о поставках военной помощи.