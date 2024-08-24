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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский призвал давить на союзников для снятия ограничений на удары дальнобойным оружием

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 14:05  •  10495 просмотра

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Президент Украины призвал союзников снять ограничения на применение дальнобойного оружия. Зеленский заявил, что это приблизит общую победу, и вспомнил о первом применении новой украинской ракеты «Паляниця».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый из украинских друзей, кто может побудить союзников снять ограничения для Украины на применение дальнобойного оружия реально может приблизить общую победу. Об этом Зеленский заявил во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, передает УНН.

Детали

Сегодня я уже говорил о том, что произошло первое применение нашего дальнобойного оружия. Мы готовим еще определенные мощные решения, требуем не меньшей решимости от партнеров в этих вопросах. Каждый из наших друзей, кто может побудить союзников снять ограничения для Украины на применение дальнобойного оружия реально может приблизить нашу общую победу

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые украинские вооруженные решения, в том числе и ракета "Паляниця" - это реальный способ действовать пока некоторые из партнеров, к сожалению, "тормозят" с решениями о поставках военной помощи.

Павел Башинский

Павел Башинский

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