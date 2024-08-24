Зеленський закликав тиснути на союзників для зняття обмежень на удари далекобійною зброєю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен з українських друзів, хто може спонукати союзників зняти обмеження для України на застосування далекобійної зброї реально може наблизити спільну перемогу. Про це Зеленський заявив під час зустрічі із президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте, передає УНН.

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Сьогодні я вже говорив про те, що відбулося перше застосування нашої далекобійної зброї. Ми готуємо ще певні потужні рішення, потребуємо не меншої рішучості від партнерів у цих питаннях. Кожен з наших друзів, хто може спонукати союзників зняти обмеження для України на застосування далекобійної зброї реально може наблизити нашу спільну перемогу