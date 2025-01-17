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Зеленский пригласил ООН присоединиться к инициативе Food from Ukraine по поставкам продуктов в Сирию

Зеленский пригласил ООН присоединиться к инициативе Food from Ukraine по поставкам продуктов в Сирию

Киев  •  УНН

 • 477 просмотра

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Президент Украины пригласил ООН присоединиться к инициативе Food from Ukraine по поставкам продуктов в Сирию. Во время встречи с представителями ООН также обсудили гуманитарную помощь украинцам на 3,3 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил ООН присоединиться к инициативе Food from Ukraine по поставкам продуктов в Сирию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Организации Объединенных Наций во главе с заместителем Генерального секретаря по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Томом Флетчером и Верховным комиссаром по делам беженцев Филиппо Гранди.

Во время встречи стороны обсудили возможность дальнейшего использования украинского опыта по оказанию гуманитарной помощи пострадавшему населению в других странах мира.

Владимир Зеленский рассказал о недавно запущенной украинской гуманитарной инициативе Food from Ukraine по поставке в Сирию продуктов первой необходимости и пригласил ООН и ее государства-члены присоединиться к этой программе,

- говорится в сообщении.

Также глава государства поблагодарил ООН за весомую поддержку украинцев и, в частности, помощь тем людям, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за российской агрессии против Украины.

Зеленский отметил важность Плана гуманитарных потребностей и реагирования ООН на 2025 год и Регионального плана реагирования Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые, в частности, предусматривают общую консолидацию почти 3,3 млрд долл. США на поддержку украинцев в этом году.

Том Флетчер и Филиппо Гранди заверили в том, что будут продолжать поддержку украинцев, пострадавших в результате российской агрессии.

ООН планирует выделить Украине в течение года рекордную сумму помощи16.01.25, 14:10 • 85537 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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