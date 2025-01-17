Президент України Володимир Зеленський запросив ООН приєднатися до ініціативи Food from Ukraine з постачання продуктів до Сирії. Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Організації Об’єднаних Націй на чолі із заступником Генерального секретаря з гуманітарних питань, координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером та Верховним комісаром у справах біженців Філіппо Гранді.

Під час зустрічі сторони обговорили можливість подальшого використання українського досвіду з надання гуманітарної допомоги постраждалому населенню в інших країнах світу.

Володимир Зеленський розповів про нещодавно запущену українську гуманітарну ініціативу Food from Ukraine з постачання в Сирію продуктів першої необхідності й запросив ООН та її держави-члени долучитися до цієї програми,