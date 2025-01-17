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Зеленський запросив ООН приєднатися до ініціативи Food from Ukraine з постачання продуктів до Сирії

Зеленський запросив ООН приєднатися до ініціативи Food from Ukraine з постачання продуктів до Сирії

Київ • УНН

 • 34696 перегляди

Президент України запросив ООН приєднатися до ініціативи Food from Ukraine з постачання продуктів до Сирії. Під час зустрічі з представниками ООН також обговорили гуманітарну допомогу українцям на 3,3 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський запросив ООН приєднатися до ініціативи Food from Ukraine з постачання продуктів до Сирії. Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Організації Об’єднаних Націй на чолі із заступником Генерального секретаря з гуманітарних питань, координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером та Верховним комісаром у справах біженців Філіппо Гранді.

Під час зустрічі сторони обговорили можливість подальшого використання українського досвіду з надання гуманітарної допомоги постраждалому населенню в інших країнах світу.

Володимир Зеленський розповів про нещодавно запущену українську гуманітарну ініціативу Food from Ukraine з постачання в Сирію продуктів першої необхідності й запросив ООН та її держави-члени долучитися до цієї програми,

- йдеться у повідомленні.

Також глава держави подякував ООН за вагому підтримку українців та, зокрема, допомогу тим людям, які були змушені залишити свій дім через російську агресію проти України.

Зеленський відзначив важливість Плану гуманітарних потреб та реагування ООН на 2025 рік і Регіонального плану реагування Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які, зокрема, передбачають загальну консолідацію майже 3,3 млрд дол. США на підтримку українців цього року.

Том Флетчер і Філіппо Гранді запевнили в тому, що продовжуватимуть підтримку українців, які постраждали внаслідок російської агресії.

ООН планує виділити Україні упродовж року рекордну суму допомоги16.01.25, 14:10 • 89709 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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