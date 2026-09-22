Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Его заметили, когда он проходил мимо ограждения и пожимал руки делегатам, передает УНН со ссылкой на CNN.

Как сообщал УНН, Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в рамках важной дипломатической недели, посвященной усилиям Украины в войне.

На Генеральной ассамблее ООН выступят около 130 лидеров: среди ключевых ораторов — Трамп и Зеленский, среди тем — война в Иране