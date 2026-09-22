Зеленський прибув до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку
Київ • УНН
Президент України прибув до штаб-квартири ООН і привітався з делегатами. У Нью-Йорку він має зустрітися з Дональдом Трампом.
Президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Його помітили, коли він проходив повз загородження та тиснув руки делегатам, передає УНН із посиланням на CNN.
Як повідомляв УНН, Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у межах важливого дипломатичного тижня, присвяченого зусиллям України у війні.
На Генасамблеї ООН виступлять близько 130 лідерів: серед ключових промовців Трамп та Зеленський, серед тем - війна в Ірані22.09.26, 16:23 • 598 переглядiв