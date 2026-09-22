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Зеленський прибув до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Президент України прибув до штаб-квартири ООН і привітався з делегатами. У Нью-Йорку він має зустрітися з Дональдом Трампом.

Зеленський прибув до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Його помітили, коли він проходив повз загородження та тиснув руки делегатам, передає УНН із посиланням на CNN.

Як повідомляв УНН, Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у межах важливого дипломатичного тижня, присвяченого зусиллям України у війні.

На Генасамблеї ООН виступлять близько 130 лідерів: серед ключових промовців Трамп та Зеленський, серед тем - війна в Ірані22.09.26, 16:23 • 598 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Генеральна Асамблея ООН
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Володимир Зеленський
Україна