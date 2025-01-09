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Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
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Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
09:49 • 76513 просмотра

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы
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БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы

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Зеленский прибыл в Германию на "Рамштайн"

Зеленский прибыл в Германию на "Рамштайн"

Киев  •  УНН

 • 4444 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на военную базу Рамштайн в Германии. Он примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины и проведет переговоры с министрами обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Раймштайн"). Соответствующие видео обнародовали "Радио Свобода" и FREEДОМ, пишет УНН.

Детали

"Зеленский прибыл на базу Рамштайн в Германии", - сообщает "Радио Свобода".

Там он примет участие в заседании, также запланированы переговоры на уровне министров обороны и военных командующих, сообщал Президент накануне.

На "Рамштайн" определят план поддержки обороны Украины до 2027 года8 янв. 2025, 00:17 • 24139 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика