Зеленский прибыл в Германию на "Рамштайн"
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на военную базу Рамштайн в Германии. Он примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины и проведет переговоры с министрами обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Раймштайн"). Соответствующие видео обнародовали "Радио Свобода" и FREEДОМ, пишет УНН.
Детали
"Зеленский прибыл на базу Рамштайн в Германии", - сообщает "Радио Свобода".
Там он примет участие в заседании, также запланированы переговоры на уровне министров обороны и военных командующих, сообщал Президент накануне.
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