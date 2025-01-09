Зеленский прибыл в Германию на "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Раймштайн"). Соответствующие видео обнародовали "Радио Свобода" и FREEДОМ, пишет УНН.

Детали

"Зеленский прибыл на базу Рамштайн в Германии", - сообщает "Радио Свобода".

Там он примет участие в заседании, также запланированы переговоры на уровне министров обороны и военных командующих, сообщал Президент накануне.

На "Рамштайн" определят план поддержки обороны Украины до 2027 года