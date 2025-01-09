Зеленський прибув до Німеччини на "Рамштайн"

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини на засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Раймштайн"). Відповідні відео оприлюднили "Радіо Свобода" та FREEДОМ, пише УНН.

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"Зеленський прибув на базу Рамштайн в Німеччині", - повідомляє "Радіо Свобода".

Там він візьме участь у засіданні, також заплановані переговори на рівні міністрів оборони та військових командувачів, повідомляв Президент напередодні.

На "Рамштайні" визначать план підтримки оборони України до 2027 року