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Зеленський прибув до Німеччини на "Рамштайн"

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський прибув на військову базу Рамштайн у Німеччині. Він візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України та проведе переговори з міністрами оборони.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини на засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Раймштайн"). Відповідні відео оприлюднили "Радіо Свобода" та FREEДОМ, пише УНН.

Деталі

"Зеленський прибув на базу Рамштайн в Німеччині", - повідомляє "Радіо Свобода".

Там він візьме участь у засіданні, також заплановані переговори на рівні міністрів оборони та військових командувачів, повідомляв Президент напередодні.

На "Рамштайні" визначать план підтримки оборони України до 2027 року08.01.25, 02:17 • 26103 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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