В Киеве разоблачили прокурора, который присвоил несколько миллионов гривен, которые были вещественными доказательствами 40 минут назад • 4282 просмотра

На Киевщине уже более суток продолжается ликвидация пожара на промпредприятии: фото 2 часа назад • 28318 просмотра

В Киевской области состоялись военные учения по отражению вероятного наступления врага: в Генштабе показали фото 2 часа назад • 20687 просмотра

В Киеве двое мужчин похитили врача ради выкупа в 2 млн долларов: одного нашли, другого - еще ищут 4 часа назад • 16737 просмотра