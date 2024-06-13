Президент Украины Зеленский принимает участие в саммите G7 после того, как группа договорилась о помощи Украине в 50 миллиардов долларов, которая будет финансироваться за счет замороженных российских активов.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 в Италии для переговоров с лидерами, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
"Президент Украины Зеленский прибыл на саммит G7, чтобы встретиться с лидерами после того, как блок согласовал новый пакет помощи на 50 миллиардов долларов, подкрепленный доходами от замороженных российских активов", - информирует издание.
G7 предоставит Украине 50 млрд долларов из прибыли от замороженных российских активов - министр финансов Германии13 июня 2024, 12:07 • 24542 просмотра