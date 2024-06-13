Зеленський прибув на саміт G7
Київ • УНН
Президент України Зеленський бере участь у саміті G7 після того, як група домовилася про допомогу Україні в 50 мільярдів доларів, яка фінансуватиметься за рахунок заморожених російських активів.
Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт G7 в Італії для переговорів з лідерами, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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"Президент України Зеленський прибув на саміт G7, щоб зустрітися з лідерами після того, як блок погодив новий пакет допомоги на 50 мільярдів доларів, підкріплений доходами від заморожених російських активів", - інформує видання.
G7 нададуть Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених російських активів - міністр фінансів Німеччини13.06.24, 15:07 • 28647 переглядiв