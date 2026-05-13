Зеленский предупредил о сотне российских дронов в небе и возможности новых волн атак рф

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что сейчас в украинском небе более сотни российских дронов, и в течение дня могут быть еще волны дроновых атак, и на этом фоне подчеркнул важность поддержки Украины и необходимость не молчать о российской войне, ведь "каждый раз, когда тематика войны исчезает из топов новостей, это поощряет россию быть еще более жестокой", пишет УНН.

Сейчас в нашем небе более сотни российских дронов, и в течение дня могут быть еще волны дроновых атак. россия продолжает удары и делает это вызывающе – целенаправленно против нашей железнодорожной инфраструктуры, против гражданских объектов в городах - написал Зеленский в соцсетях.

Как указал Президент, "к сожалению, после этих ударов есть раненые и погибшие люди, мои соболезнования всем родным и близким".

"Вчера в течение дня под ударом были 14 областей. Сегодня ночью били по жилой и железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской и Харьковской областях, портовой инфраструктуре в Одесской области, энергетике в Полтавской области. На всех уровнях наши воины противодействуют, и уже сбито и подавлено только за эту ночь 111 дронов", - отметил Зеленский.