Зеленский предупредил о сотне российских дронов в небе и возможности новых волн атак рф
Киев • УНН
ПВО сбила 111 дронов, но угроза новых атак по инфраструктуре сохраняется. Зеленский призвал мир не игнорировать войну для сдерживания агрессии рф.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что сейчас в украинском небе более сотни российских дронов, и в течение дня могут быть еще волны дроновых атак, и на этом фоне подчеркнул важность поддержки Украины и необходимость не молчать о российской войне, ведь "каждый раз, когда тематика войны исчезает из топов новостей, это поощряет россию быть еще более жестокой", пишет УНН.
Сейчас в нашем небе более сотни российских дронов, и в течение дня могут быть еще волны дроновых атак. россия продолжает удары и делает это вызывающе – целенаправленно против нашей железнодорожной инфраструктуры, против гражданских объектов в городах
Как указал Президент, "к сожалению, после этих ударов есть раненые и погибшие люди, мои соболезнования всем родным и близким".
"Вчера в течение дня под ударом были 14 областей. Сегодня ночью били по жилой и железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской и Харьковской областях, портовой инфраструктуре в Одесской области, энергетике в Полтавской области. На всех уровнях наши воины противодействуют, и уже сбито и подавлено только за эту ночь 111 дронов", - отметил Зеленский.
Важно стойко отражать каждую атаку. Важно поддерживать Украину и не молчать о российской войне. Каждый раз, когда тематика войны исчезает из топов новостей, это поощряет россию быть еще более жестокой. Важно, чтобы наши дипломаты максимально быстро реализовывали договоренности, которых мы достигаем на уровне лидеров. Украине ежедневно нужна способность защиты, и только совместной сильной активностью можно это обеспечить. Спасибо всем, кто помогает!