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Зеленский посетил детей в "Охматдете", которые проходят реабилитацию после вражеских обстрелов

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 11:37  •  14005 просмотра

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Президент Зеленский посетил раненых детей в Охматдете, в частности Марину Пономареву, первого ребенка-жертву войны в Украине, которая получила протез. Зеленский высоко оценил стойкость украинских детей и усилия, направленные на восстановление после российских ударов.

Президент Владимир Зеленский посетил сегодня детей в "Охматдете", которые лечатся после ранений. Он также встретился с Мариной Пономаревой из Херсонской области - первым ребенком с военной травмой, которую протезировали в Украине, передает УНН.

Приехал в "Охматдет", чтобы увидеться с детьми, которые лечатся после ранений, услышать об их увлечениях и о них самих. И, в частности, встретиться с Мариной Пономаревой с Херсонщины. Ранее я записал для девочки видеопоздравление с днем рождения, в котором пообещал лично встретиться с ней. Сейчас Марина проходит реабилитацию. Она стала первым ребенком с военной травмой, которого протезировали в нашем государстве. Сильная девочка

- написал Зеленский в Telegram.

Президент заявил, что гордится всеми людьми, которые помогают украинцам и украинкам преодолевать последствия российских ударов, восстанавливать жизнь.

В ОП сообщили, что также Зеленский пообщался с Ксенией Вербицкой, травмированной в результате ракетного обстрела в Чернигове.

Глава государства также поговорил с Екатериной и Юлией Иоргу. Девушки получили ранения в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска. Их мать тогда погибла. А Елизавета Надточий и Богдан Яловицкий, с которыми пообщался Президент, проходят плановую реабилитацию в "Охматдете".

"Владимир Зеленский поздравил детей с днем Святого Николая и вручил им подарки. Глава государства осмотрел современное оборудование, которое используется для реабилитации малышей", - отмечается в сообщении.

Генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир передал Президенту игрушки, которые собственноручно сделали маленькие пациенты больницы.

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Дополнение

В День Вооруженных сил Украины Президент Владимир Зеленский посетил военнослужащих, которые проходят лечение после ранений в одном из госпиталей столицы. Глава государства поблагодарил воинов ВСУ за защиту Украины, поздравил их с профессиональным праздником и вручил военным государственные награды.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Зеленський відвідав дітей в "Охматдиті", які проходять реабілітацію після ворожих обстрілів
Zelensky visits children in Okhmatdyt who are undergoing rehabilitation after enemy shelling
Новости по теме

Зеленский посетил детей в "Охматдете", которые проходят реабилитацию после вражеских обстрелов

Президент Зеленский посетил раненых детей в Охматдете, в частности Марину Пономареву, первого ребенка-жертву войны в Украине, которая получила протез. Зеленский высоко оценил стойкость украинских детей и усилия, направленные на восстановление после российских ударов.

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