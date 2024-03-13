Зеленский показал спасательную операцию на месте атаки рф в Сумах

В Сумах продолжается разбор завалов на месте попадания вражеского дрона типа Shahed. Из-под завалов удалось спасли пять человек. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Еще продолжается разбор завалов в Сумах на месте попадания российского "шахеда". Он разрушил часть обычного жилого дома. Удалось спасти пять человек из-под завалов - сообщил Зеленский в соцсетях.

По его словам, к работам привлечены все необходимые службы и техника.

Также Президент сообщил, что всем, кто пострадал, будет оказана помощь.

"Благодарен каждому и каждой, кто работает ради людей и помогает в спасательной работе", - заявил Зеленский.

Напомним

Ночью оккупанты ударили по пятиэтажке в Сумах "шахедом". Уничтожено около полутора десятков квартир. Подразделения ГСЧС спасли 10 человек, пострадали по меньшей мере 8 жителей. Среди пропавших без вести могут быть еще три человека, указывали в МВД