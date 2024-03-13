Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
Зеленский показал спасательную операцию на месте атаки рф в Сумах
В Госдепе не одобряют идею предоставления Украине помощи в кредит
Беспилотники упали на территорию нефтезавода в ростовской области рф, работа остановлена
Лидеры ЕС потребуют новых санкций против Беларуси, Северной Кореи и Ирана - Bloomberg
ЕС снял санкции с основателя яндекса, одного из экс-владельцев МТС и пропутинского байкера из Словакии
В правительстве готовят обновление стратегии регионального развития, обещают эффективную поддержку территорий
В районе Крымского моста россияне существенно снизили количество военных судов - партизаны
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Зеленский показал спасательную операцию на месте атаки рф в Сумах
Пять человек были спасены из-под завалов разрушенного в результате атаки рф жилого дома в Сумах.
В Госдепе не одобряют идею предоставления Украине помощи в кредит
Государственный департамент США считает, что предоставление помощи Украине в кредит и обременение ее экономики внешним долгом - не лучший вариант для Киева стать на ноги и защитить себя без помощи других стран.
Беспилотники упали на территорию нефтезавода в ростовской области рф, работа остановлена
Беспилотники упали на территорию завода нефтепродуктов в новошахтинске ростовской области россии, приостановив работу технологических объектов предприятия.
Лидеры ЕС потребуют новых санкций против Беларуси, Северной Кореи и Ирана - Bloomberg
Лидеры ЕС потребуют новых санкций против Беларуси, Северной Кореи и Ирана за помощь россии в ведении войны против Украины, дальнейшего ограничения доступа рф к военным компонентам, а также осудить решение Израиля разрешить строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан.
ЕС снял санкции с основателя яндекса, одного из экс-владельцев МТС и пропутинского байкера из Словакии
Европейский Союз исключил из санкционного списка основателя яндекса фркадия воложа, одного из представителей компании, владеющей МТС, сергея мндоянца и руководителя европейского отделения пропутинского байкерского клуба йозефа гамбалека.
В правительстве готовят обновление стратегии регионального развития, обещают эффективную поддержку территорий
Правительство готовит обновление стратегии регионального развития для обеспечения эффективной поддержки территорий, повышения способности общин и продолжения реформы децентрализации.
В районе Крымского моста россияне существенно снизили количество военных судов - партизаны
По данным подпольного движения "АТЕШ", россияне значительно сократили количество военных кораблей в районе Крымского моста, на боевом дежурстве там находятся только корабли береговой обороны.
Законопроект о мобилизации должен обеспечить более 300 тысяч новобранцев - FT
Новый закон о мобилизации имеет целью найти более 300 000 новобранцев, чтобы заменить истощенных солдат, которые сейчас находятся на поле боя в Украине, согласно источникам, на которые ссылается The Financial Times.
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме.
Как украинский бизнес присоединяется к борьбе
Группа фармацевтических компаний "Кусум" оказала значительную поддержку Украине во время войны, в частности передала медикаменты, гуманитарную помощь, транспортные средства и другую помощь военным, больницам и гражданскому населению на сумму более 170 миллионов гривен.