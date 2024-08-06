Зеленский подтвердил, что за июль Силы обороны применили больше дронов, чем оккупант

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что июль украинские воины применили больше дронов, чем оккупанты. Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает УНН.

Провел сегодня Ставку. Несколько вопросов. Первое - это, конечно, фронт. Доклад Главкома - он участвовал в Ставке как раз с передовой. Доложил по всем направлениям наших действий. Наиболее жесткие - Покровский, Торецкий, а также Харьковщина и все другие направления боев - ни одного не оставляем без внимания - сообщил Зеленский.

Он отметил, что Украина делает максимум, чтобы поддержать украинские подразделения и чтобы уничтожать оккупанта.

Україна збільшить виробництво власних ракет: Зеленський розповів про рішення Ставки

Наши украинские Силы обороны и безопасности в этом уже идут к преимуществу, и за июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант. Это должно быть устойчивой тенденцией на фронте - по всем видам дронов, которые есть у наших подразделений. От FPV и до всех других, включая наши дальнобойные дроны, которые уже влияют на войну стратегически. Влияют в интересах Украины - рассказал Зеленский.

По его словам, сегодня были также на Ставке доклады чиновников: Минстратегпром, Минцифра - по производству и финансированию дронов.

На этот год уже законтрактовано нашими производителями миллион дронов, и будет в целом по году больше. Приняли решение по нашей ракетной программе - увеличить финансирование. И отдельно министр обороны доложил по обеспечению оружием наших бригад и соответствующих переговоров с партнерами. Я благодарен всем в мире, кто действительно готов поддерживать нас именно так, как нужно, чтобы и в это время, и в перспективе достигать результата - отметил Зеленский.

Дополнение

Forbes сообщало, что в июле Украина запустила больше ударных беспилотников дальнего действия, чем россия.

По обнародованным данным, в июле россия отправила в Украину 426 беспилотников типа "Шахед". За этот же период Украина нанесла удар более 520 беспилотниками.