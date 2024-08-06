Украина увеличит производство собственных ракет: Зеленский рассказал о решении Ставки

"Желтый" уровень опасности: в Киеве и области предупредили о грозе 49 минут назад • 7409 просмотра

В КГГА показали, как ремонтируют тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" час назад • 8269 просмотра

Поручено приостановить все ремонтно-демонтажные работы на Бессарабском рынке - КГВА 2 часа назад • 13023 просмотра

Столкновение трамваев в Киеве: в "Киевпастрансе" причиной аварии назвали некорректные действия водителя, на Глубочицкой запускают автобусные маршруты 4 часа назад • 16011 просмотра