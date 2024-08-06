Украина увеличит производство собственных ракет: Зеленский рассказал о решении Ставки
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о решении Ставки направить дополнительное финансирование на ракетную программу Украины. На заседании также обсудили ситуацию на фронте и производство дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракет собственного производства будет больше и рассказал о решении Ставки, передает УНН.
Решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше
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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где рассмотрели ситуацию на фронте и производство собственных дронов и ракет.
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