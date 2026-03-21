Зеленский подписал закон о поддержке молодых ученых и развитии исследовательской инфраструктуры Украины
Киев • УНН
Президент утвердил изменения по поддержке молодых ученых и созданию Реестра исследовательской инфраструктуры. Закон вводит термин постдокторант.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о развитии исследовательской инфраструктуры и поддержке молодых ученых. Об этом свидетельствует карточка документа, опубликованная на сайте Верховной Рады, пишет УНН.
Подробности
Документ направлен на обновление правил функционирования исследовательской инфраструктуры, поддержку молодых ученых и согласование украинского законодательства с подходами Европейского Союза.
Закон устанавливает более четкие условия создания, функционирования и взаимодействия субъектов исследовательской инфраструктуры, чтобы они могли объединять ресурсы, оборудование, финансы и данные для более эффективного проведения фундаментальных и прикладных исследований, научно-технических разработок, экспертизы и подготовки научных кадров.
Одной из ключевых новаций является создание государственного Реестра исследовательской инфраструктуры и определение видов такой инфраструктуры – локальной, распределенной и виртуальной, а также правил доступа к ее объектам.
С сентября студенты частных вузов будут получать стипендии: кто и сколько12.03.26, 21:59 • 4643 просмотра
В законодательстве впервые на уровне определений закрепляются ключевые понятия, в частности: "открытая наука", "открытый доступ", "оптимизированные исследовательские данные (FAIR-данные)", "Национальная электронная научно-информационная система", "постдокторант" и "принципы FAIR", усовершенствовано определение термина "исследовательская инфраструктура".
Вводится полноценная рамка функционирования исследовательской инфраструктуры: определены особенности деятельности локальных, распределенных и виртуальных (цифровых) инфраструктур, предусмотрено создание Реестра исследовательской инфраструктуры, а также возможность формирования национальных консорциумов как инструмента объединения ресурсов.
Закон вводит механизмы конкурсного отбора постдокторантов, расширяет возможности грантовой поддержки Национальным фондом исследований Украины программ обучения в аспирантуре, адъюнктуре, докторантуре, интернатуре и резидентуре, а также уточняет роль и полномочия советов молодых ученых.
Документом расширяется доступ ученых к исследовательской инфраструктуре и научным данным, одновременно усиливая требования к качеству и достоверности результатов исследований.
Предусмотрено обновление подходов к формированию государственного заказа на научно-технические разработки, а также расширенные цели государственной политики в сфере науки через внедрение принципов открытой науки.
Зеленский подписал законы, ратифицирующие соглашения с рядом стран в науке, финансах, соцполитике и дипломатии20.03.26, 17:53 • 4088 просмотров