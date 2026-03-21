Зеленский подписал закон о поддержке молодых ученых и развитии исследовательской инфраструктуры Украины

россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 22598 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 32528 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 51938 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 74382 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 14:50 • 42724 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46 • 40153 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
20 марта, 13:36 • 33469 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 48533 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
20 марта, 12:29 • 20733 просмотра
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Популярные новости
Удар БПЛА по Черниговщине 21 марта - областной центр был обесточенPhoto21 марта, 06:53 • 6978 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 19556 просмотра
Иран атаковал баллистическими ракетами базу США на острове Диего-Гарсия21 марта, 08:08 • 5742 просмотра
Магнитные бури усиливаются – фиксируется повышенная геомагнитная активностьPhoto21 марта, 09:12 • 10076 просмотра
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 16011 просмотра
публикации
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 16030 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 19577 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 74371 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 48531 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto20 марта, 12:40 • 46805 просмотра
Зеленский подписал закон о поддержке молодых ученых и развитии исследовательской инфраструктуры Украины

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Президент утвердил изменения по поддержке молодых ученых и созданию Реестра исследовательской инфраструктуры. Закон вводит термин постдокторант.

Зеленский подписал закон о поддержке молодых ученых и развитии исследовательской инфраструктуры Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон о развитии исследовательской инфраструктуры и поддержке молодых ученых. Об этом свидетельствует карточка документа, опубликованная на сайте Верховной Рады, пишет УНН.

Подробности

Документ направлен на обновление правил функционирования исследовательской инфраструктуры, поддержку молодых ученых и согласование украинского законодательства с подходами Европейского Союза.

Закон устанавливает более четкие условия создания, функционирования и взаимодействия субъектов исследовательской инфраструктуры, чтобы они могли объединять ресурсы, оборудование, финансы и данные для более эффективного проведения фундаментальных и прикладных исследований, научно-технических разработок, экспертизы и подготовки научных кадров.

Одной из ключевых новаций является создание государственного Реестра исследовательской инфраструктуры и определение видов такой инфраструктуры – локальной, распределенной и виртуальной, а также правил доступа к ее объектам.

С сентября студенты частных вузов будут получать стипендии: кто и сколько12.03.26, 21:59 • 4643 просмотра

В законодательстве впервые на уровне определений закрепляются ключевые понятия, в частности: "открытая наука", "открытый доступ", "оптимизированные исследовательские данные (FAIR-данные)", "Национальная электронная научно-информационная система", "постдокторант" и "принципы FAIR", усовершенствовано определение термина "исследовательская инфраструктура".

Вводится полноценная рамка функционирования исследовательской инфраструктуры: определены особенности деятельности локальных, распределенных и виртуальных (цифровых) инфраструктур, предусмотрено создание Реестра исследовательской инфраструктуры, а также возможность формирования национальных консорциумов как инструмента объединения ресурсов.

Закон вводит механизмы конкурсного отбора постдокторантов, расширяет возможности грантовой поддержки Национальным фондом исследований Украины программ обучения в аспирантуре, адъюнктуре, докторантуре, интернатуре и резидентуре, а также уточняет роль и полномочия советов молодых ученых.

Документом расширяется доступ ученых к исследовательской инфраструктуре и научным данным, одновременно усиливая требования к качеству и достоверности результатов исследований.

Предусмотрено обновление подходов к формированию государственного заказа на научно-технические разработки, а также расширенные цели государственной политики в сфере науки через внедрение принципов открытой науки.

Зеленский подписал законы, ратифицирующие соглашения с рядом стран в науке, финансах, соцполитике и дипломатии20.03.26, 17:53 • 4088 просмотров

