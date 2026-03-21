21 березня, 12:15 • 13702 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 28759 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 35693 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 55083 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78657 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 43758 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 41168 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 34078 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50260 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20889 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Зеленський підписав закон щодо підтримки молодих учених та розвитку дослідницької інфраструктури України

Київ • УНН

 • 2824 перегляди

Президент затвердив зміни щодо підтримки молодих науковців і створення Реєстру дослідницької інфраструктури. Закон впроваджує термін постдокторант.

Зеленський підписав закон щодо підтримки молодих учених та розвитку дослідницької інфраструктури України

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо розвитку дослідницької інфраструктури та підтримки молодих учених. Про це свідчить картка документа, опублікована на сайті Верховної Ради, пише УНН.

Деталі

Документ спрямований на оновлення правил функціонування дослідницької інфраструктури, підтримку молодих учених та узгодження українського законодавства з підходами Європейського Союзу.

Закон встановлює більш чіткі умови створення, функціонування та взаємодії суб’єктів дослідницької інфраструктури, щоб вони могли об’єднувати ресурси, обладнання, фінанси й дані для ефективнішого проведення фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних розробок, експертизи та підготовки наукових кадрів.

Однією з ключових новацій є створення державного Реєстру дослідницької інфраструктури та визначення видів такої інфраструктури - локальної, розподіленої й віртуальної, а також правил доступу до її об’єктів.

З вересня студенти приватних вишів будуть отримувати стипендії: хто і скільки12.03.26, 21:59 • 4647 переглядiв

У законодавстві вперше на рівні визначень закріплюються ключові поняття, зокрема: "відкрита наука", "відкритий доступ", "оптимізовані дослідницькі дані (FAIR-дані)", "Національна електронна науково-інформаційна система", "постдокторант" та "принципи FAIR", удосконалено визначення терміну "дослідницька інфраструктура".

Запроваджується повноцінна рамка функціонування дослідницької інфраструктури: визначено особливості діяльності локальних, розподілених і віртуальних (цифрових) інфраструктур, передбачено створення Реєстру дослідницької інфраструктури, а також можливість формування національних консорціумів як інструменту об’єднання ресурсів.

Закон вводить механізми конкурсного добору постдокторантів, розширює можливості грантової підтримки Національним фондом досліджень України програм навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі, інтернатурі та резидентурі, а також уточнює роль і повноваження рад молодих учених.

Документом розширюється доступ учених до дослідницької інфраструктури та наукових даних, водночас посилюючи вимоги до якості та достовірності результатів досліджень.

Передбачено оновлення підходів до формування державного замовлення на науково-технічні розробки, а також розширені цілі державної політики у сфері науки через впровадження принципів відкритої науки.

Зеленський підписав закони, які ратифікують угоди з низкою країн у науці, фінансах, соцполітиці і дипломатії20.03.26, 17:53 • 4124 перегляди

