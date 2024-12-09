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Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Киев  •  УНН

 • 13663 просмотра

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Президент подписал закон, который лишает налоговых льгот лиц, у которых отобрали государственные награды. Закон вступает в силу со дня публикации.

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон № 11411 о лишении и налоговых льгот предателей у кого отобрали государственные награды. По это УНН сообщает со ссылкой на карточку документа.

Согласно закону, лица, потерявшие государственные награды, в том числе звание Герой Украины, лишаются права на налоговые льготы. 

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект о лишении государственных наград за пропаганду государства-агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указс, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград 34 человек. В частности, речь идет о российских певцах Николае Баскове, Филиппе Киркорове и певицах Ани Лорак и Таисии Повалий.

3 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий лишение налоговых льгот лиц, у которых забрали госнаграды. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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