Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
Киев • УНН
Президент подписал закон, который лишает налоговых льгот лиц, у которых отобрали государственные награды. Закон вступает в силу со дня публикации.
Глава государства Владимир Зеленский подписал закон № 11411 о лишении и налоговых льгот предателей у кого отобрали государственные награды. По это УНН сообщает со ссылкой на карточку документа.
Согласно закону, лица, потерявшие государственные награды, в том числе звание Герой Украины, лишаются права на налоговые льготы.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним
Верховная Рада приняла законопроект о лишении государственных наград за пропаганду государства-агрессора.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указс, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград 34 человек. В частности, речь идет о российских певцах Николае Баскове, Филиппе Киркорове и певицах Ани Лорак и Таисии Повалий.
3 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий лишение налоговых льгот лиц, у которых забрали госнаграды.