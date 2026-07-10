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Зеленский подписал указ о создании командования дальнобойного воздействия на Россию

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Президент Зеленский подписал указ о создании командования дальнобойного воздействия в составе ВСУ. Новое командование должно сосредоточить ресурсы для снижения российского военного потенциала.

Зеленский подписал указ о создании командования дальнобойного воздействия на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил командования дальнобойного воздействия на россию, передает УНН.

Сегодня я подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования – командования дальнобойного, фактически – глобального воздействия на Россию за эту войну 

- сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

По словам Президента, это командование должно сосредоточить сто процентов имеющихся ресурсов для того, чтобы еще ощутимее снизить российский потенциал войны.

Командующий на этом направлении будет сильный и точно максимально опытный, подчеркнул Зеленский.

Добавим

На сайте Офиса Президента появился указ "О создании командования дальнобойного (глобального) воздействия в составе Вооруженных Сил Украины".

Кабинету Министров Украины, Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины, Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины осуществить в установленном порядке меры по созданию в составе Вооруженных Сил Украины новой функциональной структуры – командования дальнобойного (глобального) воздействия 

- указано в документе.

Кроме того, Президент постановил "министру обороны Украины, Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины проработать и безотлагательно внести в установленном порядке на согласование кандидатуру для назначения на должность командующего силами дальнобойного (глобального) воздействия".

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним

Во время встречи президент США Дональд Трамп назвал украинские удары по целям на территории россии эскалацией, которая может помочь приблизить войну к завершению. 

"Мы надеемся, что это создаст пространство для переговоров по завершению этой войны. Да, это эскалация, но в то же время именно такая эскалация может помочь приблизить ее завершение", – сказал Трамп. 

За день до встречи, как писал УНН, Владимир Зеленский, выступая на Форуме оборонной промышленности НАТО, подчеркнул, что россия потеряла территориальное преимущество - глубокий тыл. Это заявление Глава государства сделал после того, как украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Сибири. Речь идет об Омском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на расстоянии более 2500 км по прямой от украинской границы. 

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. Этот НПЗ стал самым удаленным объектом в глубине рф, который был поражен дронами, запущенными с Украины.

На данный момент на территории рф уже не осталось ни одного крупного НПЗ, который бы не понес поражения от украинских ударных БпЛА. И украинские удары продолжаются.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика