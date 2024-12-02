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Зеленский подписал санкции против разработчиков и производителей российских дронов

Зеленский подписал санкции против разработчиков и производителей российских дронов

Киев  •  УНН

 • 5429 просмотра

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Президент Украины подписал указ о санкциях против 57 физических и 52 юридических лиц, связанных с военной системой рф. Санкции направлены против разработчиков, производителей и поставщиков беспилотников для оккупантов.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против российских и некоторых других физических и юридических лиц, работающих на российскую военную систему. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.

"Сегодня же подписал указ о пакете санкций против российских и некоторых других физических и юридических лиц, работающих на российскую военную систему. Это разработчики, производители и поставщики беспилотников для оккупанта, лица, которые помогают завозить в россию критические компоненты, а также обучают операторов дронов. Всего более сотни субъектов", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина работает с партнерами ради синхронизации санкций с соответствующими решениями партнеров.

На сайте Офиса Президента сообщается, что Зеленский подписал указ №796/2024 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 декабря 2024 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Так, санкции введены против 57 физических лиц. Также введены санкции против 52 юридических лиц, в частности акционерное общество "Стратим", которое производит беспилотники для рф.

Британия ввела крупнейший пакет санкций против России за последний год7 нояб. 2024, 11:33 • 16265 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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