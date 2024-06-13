Президент Зеленский заявил, что 13 июня - исторический день, поскольку Украина подписала самое сильное соглашение с США за все время своей независимости. Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает УНН.

Детали

Отмечается, что соглашение содержит очень подробную юридически обязывающую часть, и это - надежность поддержки независимости Украины со стороны Америки.

Кроме того, гарантии безопасности от Соединенных Штатов основаны, в частности, на постоянстве уровня безопасности и оборонной поддержки. И не только на время войны, но и на время мира после войны.

Также - четко указано, что Америка поддерживает усилия Украины для победы в этой войне.

Подчеркивается, что в соглашении хорошие позиции по оружию для украинской защиты. Очень конкретно - о системах "Петриот", очень конкретно - о поставках Украине эскадрилий истребителей.

Очень важно, что соглашение содержит также и вопрос справедливой ответственности России за эту войну и за попытки уничтожить украинцев. Америка поддерживает и справедливую компенсацию ущерба, нанесенного российскими ударами, и проработку путей, чтобы замороженные российские активы были использованы для защиты и восстановления Украины. написал Зеленский

Зеленский поблагодарил президента Байдена и команду, Конгресс Соединенных Штатов за поддержку и «каждое американское сердце, которое не изменяет свободе и поддерживает нас».

Системы Patriot и эскадрильи истребителей: Зеленский рассказал, что предусматривает соглашение по безопасности с США