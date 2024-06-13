Зеленський подякував за "найсильнішу угоду між Україною та США за весь час незалежності"

Президент Зеленський заявив, що 13 червня – історичний день, оскільки Україна підписала найсильнішу угоду зі США за весь час своєї незалежності. Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що угода містить дуже детальну юридично зобов’язувальну частину, і це – надійність підтримки незалежності України з боку Америки.

Окрім того, безпекові гарантії від Сполучених Штатів засновані, зокрема, на сталості рівня безпекової та оборонної підтримки. І не лише на час війни, а й на час миру після війни.

Також – чітко зазначено, що Америка підтримує зусилля України для перемоги в цій війні.

Підкреслюється, що в угоді хороші позиції щодо зброї для українського захисту. Дуже конкретно – про системи "Петріот", дуже конкретно – про постачання Україні ескадрилей винищувачів.

Дуже важливо, що угода містить також і питання справедливої відповідальності Росії за цю війну та за намагання знищити українців. Америка підтримує і справедливу компенсацію шкоди, завданої російськими ударами, і опрацювання шляхів, щоб заморожені російські активи були використані задля захисту та відновлення України.