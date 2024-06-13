Зеленський подякував за "найсильнішу угоду між Україною та США за весь час незалежності"
Київ • УНН
Зеленський подякував за "найсильнішу угоду між Україною та США з часів незалежності", яка передбачає юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, оборонну підтримку, постачання зброї, включаючи системи Patriot та винищувачі, компенсацію за завдану Росією шкоду та використання заморожених російських активів для відбудови України.
Президент Зеленський заявив, що 13 червня – історичний день, оскільки Україна підписала найсильнішу угоду зі США за весь час своєї незалежності. Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що угода містить дуже детальну юридично зобов’язувальну частину, і це – надійність підтримки незалежності України з боку Америки.
Окрім того, безпекові гарантії від Сполучених Штатів засновані, зокрема, на сталості рівня безпекової та оборонної підтримки. І не лише на час війни, а й на час миру після війни.
Також – чітко зазначено, що Америка підтримує зусилля України для перемоги в цій війні.
Підкреслюється, що в угоді хороші позиції щодо зброї для українського захисту. Дуже конкретно – про системи "Петріот", дуже конкретно – про постачання Україні ескадрилей винищувачів.
Дуже важливо, що угода містить також і питання справедливої відповідальності Росії за цю війну та за намагання знищити українців. Америка підтримує і справедливу компенсацію шкоди, завданої російськими ударами, і опрацювання шляхів, щоб заморожені російські активи були використані задля захисту та відновлення України.
Зеленський подякував президентові Байдену та команді, Конгресу Сполучених Штатів за підтримку і "кожному американському серцю, яке не зраджує свободи та підтримує нас".
Системи Patriot та ескадрильї винищувачів: Зеленський розповів, що передбачає безпекова угода з США13.06.24, 22:40 • 33175 переглядiв