Зеленский встретился с Корецким - обсудили удары рф по энергетике Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким и заслушал его доклад. Он поблагодарил Корецкого за работу во главе стратегических украинских государственных компаний - Укрнафты и Нафтогаза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.

По словам Зеленского, как Укрнафта, так и Нафтогаз вышли на определенные показатели национальных результатов. В то же время сегодня есть новые вызовы из-за российских ударов, в частности по энергетической инфраструктуре в приграничных и прифронтовых регионах, удары по АЗС, другим объектам.

Это чрезвычайно сложная сфера с большим пересечением интересов, и важно, что Сергей обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности этих компаний. Обсудили сегодня, какие шаги нужны нашему государству для большей устойчивости Украины и обеспечения определенных результатов в рамках обновленной политической стратегии нашего государства