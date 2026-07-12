Зеленский встретился с Корецким - обсудили удары рф по энергетике Украины
Киев • УНН
Президент встретился с главой НАК "Нафтогаз" Корецким, поблагодарив его за работу. Обсудили новые вызовы из-за российских ударов по энергетике.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким и заслушал его доклад. Он поблагодарил Корецкого за работу во главе стратегических украинских государственных компаний - Укрнафты и Нафтогаза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.
Детали
По словам Зеленского, как Укрнафта, так и Нафтогаз вышли на определенные показатели национальных результатов. В то же время сегодня есть новые вызовы из-за российских ударов, в частности по энергетической инфраструктуре в приграничных и прифронтовых регионах, удары по АЗС, другим объектам.
Это чрезвычайно сложная сфера с большим пересечением интересов, и важно, что Сергей обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности этих компаний. Обсудили сегодня, какие шаги нужны нашему государству для большей устойчивости Украины и обеспечения определенных результатов в рамках обновленной политической стратегии нашего государства
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабинета министров и отставке премьер-министра Свириденко. Он предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером.