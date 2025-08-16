Зеленский планирует встретиться с Трампом на следующей неделе - Axios
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе, сообщил журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.
Дополняется...