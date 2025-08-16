Зеленський планує зустрітися з Трампом наступного тижня - Axios

$41.450.06
15 серпня, 23:06 • 84330 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 108060 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 72039 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 68080 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 62848 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 114205 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 200474 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 86097 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 181733 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 57256 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона 15 серпня, 23:40 • 18434 перегляди
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путінимVideo16 серпня, 01:12 • 25965 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"01:33 • 65941 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 10092 перегляди
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 03:52 • 13024 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 200596 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 175154 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 181807 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 197137 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 281373 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Сі Цзіньпін
Джордж Вокер Буш
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Вашингтон
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo07:05 • 1018 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 10093 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 49354 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 121894 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 202508 перегляди
Fox News
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Bild
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Зеленський планує зустрітися з Трампом наступного тижня - Axios

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Президент України Зеленський планує зустрітися з президентом Трампом у Вашингтоні. Зустріч відбудеться вже в понеділок.

Зеленський планує зустрітися з Трампом наступного тижня - Axios

Президент України Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня, повідомив журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.

Президент України Зеленський планує зустрітися з президентом Трампом у Вашингтоні вже в понеділок, повідомило мені джерело, обізнане з ситуацією

- написав Барак Равід.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський