Зеленський планує зустрітися з Трампом наступного тижня - Axios
Київ • УНН
Президент України Зеленський планує зустрітися з президентом Трампом у Вашингтоні. Зустріч відбудеться вже в понеділок.
Президент України Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня, повідомив журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.
Президент України Зеленський планує зустрітися з президентом Трампом у Вашингтоні вже в понеділок, повідомило мені джерело, обізнане з ситуацією
Доповнюється...