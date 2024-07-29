Президент Украины Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки на Харьковщине посетил город Дергачи и осмотрел восстановленные многоквартирные дома и пообщался с жителями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

Детали

Как сообщается, в Дергачах в прошлом году восстановили 18 домов на 250 квартир и обеспечили людей укрытиями, которых раньше не было. В частности, провели коммуникации, реставрировали фасад, обустроили места общего пользования.

Также продолжаются работы по восстановлению местной амбулатории, которые планируют завершить в этом году в октябре.

Председатель ОВА Олег Синегубов рассказал о проекте по сооружению подземных блоков областной больницы, где намерены обустроить и операционные. По его словам, всего на Харьковщине сейчас реализуют 70 проектов по восстановлению жилого фонда и больниц.

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