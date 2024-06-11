На полях Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Зеленский отметил лидерство Нидерландов в инициативе по поставке нашей стране систем Patriot в кратчайшие сроки. Президент также поблагодарил за комплексную, прежде всего военную, помощь.

Благодарен за выделение Нидерландами 128 миллионов евро дополнительной финансовой поддержки Украине. Она усилит наши способности по восстановлению и энергетическую отрасль, которая получила серьезные повреждения из-за российского ракетного террора - заявил Зеленский.

Во время встречи лидеры обсудили Глобальный саммит мира и совместные шаги для того, чтобы он принес Украине настоящие результаты. Также обменялись мнениями о прогрессе Киева на пути в ЕС.

"Украина успешно реализовала все рекомендации Европейской комиссии, необходимые для начала переговоров о вступлении нашего государства в ЕС. Рассчитываем на поддержку Нидерландов в утверждении переговорной рамки для Украины на заседании Европейского совета и проведение первой межправительственной конференции уже в июне. Это будет фактическое начало переговорного процесса", - отметил Президент.

Шольц сообщил, когда Германия поставит в Украину третью систему Patriot