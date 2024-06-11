Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів постачання додаткових систем Patriot
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте постачання додаткових комплексів Patriot та прогрес України на шляху до вступу в ЄС.
На полях Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОП.
Зеленський відзначив лідерство Нідерландів в ініціативі щодо постачання нашій країні систем Patriot у найкоротші терміни. Президент також подякував за комплексну, передусім військову, допомогу.
Вдячний за виділення Нідерландами 128 мільйонів євро додаткової фінансової підтримки Україні. Вона посилить наші спроможності з відбудови та енергетичну галузь, яка зазнала серйозних пошкоджень через російський ракетний терор
Під час зустрічі лідери обговорили Глобальний саміт миру та спільні кроки для того, щоб він приніс Україні справжні результати. Також обмінялися думками щодо прогресу Києва на шляху до ЄС.
"Україна успішно реалізувала всі рекомендації Європейської комісії, необхідні для початку переговорів про вступ нашої держави до ЄС. Розраховуємо на підтримку Нідерландів у затвердженні переговорної рамки для України на засіданні Європейської ради та проведення першої міжурядової конференції вже в червні. Це буде фактичний початок переговорного процесу", – зауважив Президент.
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