Зеленский обсудил с премьером Болгарии потребности обороны и вступление в ЕС
Киев • УНН
Зеленский обсудил оборонные потребности Украины и вступление в ЕС с премьер-министром Болгарии Денковым и пригласил Болгарию к переговорам по формуле мира. Он поблагодарил Денкова за поддержку Украины в Европейском парламенте.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Говорили об оборонных потребностях и вступлении Украины в ЕС. Кроме того Зеленский пригласил Болгарию направить своего представителя на следующий раунд переговоров по Формуле мира, передает УНН.
Находясь в Запорожье, Зеленский провел разговор с Премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и поблагодарил его за мощную речь в Европейском парламенте, а также за принципиальную позицию его правительства по поддержке Украины.
Оборонная помощь. Проинформировал Премьер-министра о текущих оборонных потребностях Украины, в частности по усилению наших Воздушных сил и артиллерии. Вступление Украины в ЕС. Подчеркнул важность единства в поддержке европейской интеграции Украины, а также многолетней помощи объемом 50 миллиардов евро
Глава государства также пригласил Болгарию направить своего представителя на следующий раунд переговоров по Формуле мира, запланированный на начало 2024 года.
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Зеленский обсудил с премьером Болгарии потребности обороны и вступление в ЕС
Зеленский обсудил оборонные потребности Украины и вступление в ЕС с премьер-министром Болгарии Денковым и пригласил Болгарию к переговорам по формуле мира. Он поблагодарил Денкова за поддержку Украины в Европейском парламенте.
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