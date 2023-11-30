Зеленский обсудил с премьером Болгарии потребности обороны и вступление в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Говорили об оборонных потребностях и вступлении Украины в ЕС. Кроме того Зеленский пригласил Болгарию направить своего представителя на следующий раунд переговоров по Формуле мира, передает УНН.

Находясь в Запорожье, Зеленский провел разговор с Премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и поблагодарил его за мощную речь в Европейском парламенте, а также за принципиальную позицию его правительства по поддержке Украины.

Оборонная помощь. Проинформировал Премьер-министра о текущих оборонных потребностях Украины, в частности по усилению наших Воздушных сил и артиллерии. Вступление Украины в ЕС. Подчеркнул важность единства в поддержке европейской интеграции Украины, а также многолетней помощи объемом 50 миллиардов евро - сообщил Зеленский.

Глава государства также пригласил Болгарию направить своего представителя на следующий раунд переговоров по Формуле мира, запланированный на начало 2024 года.

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