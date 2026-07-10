Зеленский обсудил с конгрессменом Макколом дальнобойные удары и санкции против рф

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с почетным председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майклом Макколом. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, российские атаки на Украину, а также украинские дальнобойные ответы. Об этом сообщается на Официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

В Киеве Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с почетным председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майклом Макколом. Глава государства поблагодарил за двухпартийную поддержку и внимание к Украине - говорится в сообщении.

Маккол поздравил Украину с успешным для нее саммитом НАТО в Анкаре, в частности с важными решениями для защиты украинского неба. Конгрессмен подчеркнул, что баллистика является одной из самых больших угроз, исходящих от россии. Президент проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкаре.

Действительно, саммит был для нас успехом. Я надеюсь, что это продолжится. И лицензии на будущие системы Patriot в Украине – для нас это очень важно. Конечно, это дает сигнал прежде всего нашим людям, что мы можем быть в безопасности. Но мы понимаем, что это путь не очень короткий. У нас есть около 500 технологических компаний в Украине, и десятки из них очень сильные. Я надеюсь, что они смогут сделать это как можно быстрее. Если мы эти лицензии получим как можно быстрее - сказал Зеленский.

Во время встречи обсудили ситуацию на поле боя, российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины и наших людей, а также украинские дальнобойные ответы, последствия которых ощутимы для агрессора. Зеленский отметил, что Украина наносит дальнобойные санкции на расстоянии более 2500 км от своей границы. По его словам, сейчас по всей России дефицит топлива, их экономика несет большие убытки, и все больше россиян этим недовольны.

Мы очень впечатлены вашим народом. То, что вы сделали с дроновыми технологиями, очень впечатляет – отметил Майкл Маккол.

Президент рассказал о работе над будущим соглашением в формате Drone Deal между Украиной и США, которое станет весомым вкладом в усиление оборонного сотрудничества между странами. Важно, что американская сторона уже испытывает определенные украинские дроны и есть положительный фидбек.

Также уделили внимание усилению санкционного давления на рф. Майкл Маккол рассказал Президенту о встрече с украинскими экспертами по санкциям, которую его делегация провела во время визита. Соответствующие наработки он и его команда проработают в Вашингтоне.

Кроме того, Президент вручил Майклу Макколу орден "За заслуги" II степени и орден "За заслуги" III степени – основателю и председателю совета директоров инвестиционной компании Magellan Investment Holdings Рону Вахиду, который также присутствовал во время встречи.

Добавим

Как сообщил сенатор Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм, текст законопроекта о санкциях против России был согласован с Белым домом. Документ должен дать инструменты президенту США Дональду Трампу помочь завершить войну.

Напомним

Во время встречи президент США Дональд Трамп назвал украинские удары по целям на территории россии эскалацией, что может помочь приблизить войну к завершению.

"Мы надеемся, что это создаст пространство для переговоров по завершению этой войны. Да, это эскалация, но в то же время именно такая эскалация может помочь приблизить ее завершение", – сказал Трамп.

За день до встречи, как писал УНН, Владимир Зеленский, выступая на Форуме оборонной промышленности НАТО, подчеркнул, что россия потеряла территориальное преимущество - глубокий тыл. Это заявление Глава государства сделал после того, как украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Сибири. Речь идет об Омском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на расстоянии более 2500 км по прямой от украинской границы.

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. Этот НПЗ стал самым удаленным объектом в глубине РФ, который был поражен дронами, запущенными с Украины.

На данный момент на территории рф уже не осталось ни одного крупного НПЗ, который бы не пострадал от украинских ударных БпЛА. И украинские удары продолжаются.