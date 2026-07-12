Зеленский обсудил с Клименко насущные вызовы и ресурсы для охраны порядка
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с министром внутренних дел Игорем Клименко. Обсуждались дополнительные решения и ресурсы для выполнения задач.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром внутренних дел Игорем Клименко. Во время встречи были обсуждены актуальные вызовы, на которые нужен ответ государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.
Детали
Также Зеленский и Клименко обсудили, какие дополнительные решения и ресурсы могут помочь выполнению поставленных задач.
Важно, что во всех наших общинах всегда готовы и действуют спасатели ГСЧС Украины, делается то, что нужно для защиты жизни, обеспечиваются подразделения Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины, Украинское государство противодействует преступности. Конечно, есть проблемы, и это непросто, но результаты министра внутренних дел Украины во время полномасштабной войны - значительны
Напомним
Владимир Зеленский провел встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким и заслушал его доклад. Обсудили новые вызовы из-за российских ударов по энергетике.
Также глава государства заслушал доклад первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля. Они обсудили, что именно сейчас требует новых и более решительных шагов для защиты украинской энергетики, а также стратегических инфраструктурных объектов по всей территории Украины.