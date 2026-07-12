Зеленский обсудил с Клименко насущные вызовы и ресурсы для охраны порядка

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром внутренних дел Игорем Клименко. Во время встречи были обсуждены актуальные вызовы, на которые нужен ответ государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.

Также Зеленский и Клименко обсудили, какие дополнительные решения и ресурсы могут помочь выполнению поставленных задач.

Важно, что во всех наших общинах всегда готовы и действуют спасатели ГСЧС Украины, делается то, что нужно для защиты жизни, обеспечиваются подразделения Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины, Украинское государство противодействует преступности. Конечно, есть проблемы, и это непросто, но результаты министра внутренних дел Украины во время полномасштабной войны - значительны